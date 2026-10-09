दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, मगध-संपूर्ण क्रांति समेत इन ट्रेनों के यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी; सफर से पहले चेक करें स्टेटस

दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने का असर उत्तर प्रदेश के यात्रियों पर भी पड़ा है। शुक्रवार को लखनऊ मेल, गोरखधाम एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर-पटना से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस, मानिकपुर से चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं चलेंगी। रेलवे के मुताबिक, रद्द ट्रेनों के काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को रेलवे काउंटर पर रिफंड मिलेगा, जबकि ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों का पैसा IRCTC के जरिए वापस किया जाएगा। यात्रियों को सलाह है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।