दिल्ली में ‘अघोषित आपातकाल’ जैसे हालात: वेणुगोपाल का आरोप, ECI के खिलाफ प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे विपक्षी सांसद

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति विपक्ष की चिंताओं को सुनेंगी और नागरिकों को कथित ज्यादतियों से बचाने के लिए कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्ष अपनी अगली रणनीति तय करेगा। चौधरी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा कदमों से आम लोगों को असुविधा हो रही है और सरकारी खर्च भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए भी इस स्थिति का समाधान निकाला जा सकता था। उनके मुताबिक, सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए और संसद में सवालों के जवाब देने चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति से प्रस्तावित मुलाकात के सिलसिले में संसद पहुंचे।