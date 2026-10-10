अभिजीत, सौरव दास और आशुतोष रांका हिरासत में, अब अजिंक्य शिंदे संभालेंगे CJP की कमान

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। हालांकि, प्रदर्शन से पहले ही तीन नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद अब पार्टी ने आंदोलन की जिम्मेदारी अजिंक्य शिंदे को सौंपने का ऐलान किया है।