गांधी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर दिल्ली पहुंचे दीपके, आखिर क्यों आई बापू की याद?

गांधीजी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर दिल्ली पहुंचे CJP संस्थापक अभिजीत दीपके। (फोटो सोर्स-@Wearethrones1)
CJP Protest: महात्मा गांधी की तस्वीर वाली एक टी-शर्ट और दिल्ली में प्रदर्शन का मामला चर्चा में है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके गांधीजी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर दिल्ली पहुंचे। उनका मकसद CJP के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होना था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है उनकी टी-शर्ट, जिस पर बापू की तस्वीर है। आखिर प्रदर्शन के बीच गांधीजी की याद क्यों आई और इस तस्वीर का क्या संदेश है?
महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपनाया था। उन्होंने अपनी बात रखने और विरोध जताने के लिए शांतिपूर्ण तरीके पर जोर दिया। आज भी जब किसी आंदोलन में गांधीजी का नाम या तस्वीर सामने आती है, तो लोगों को उनके इसी रास्ते की याद आती है।
अभिजीत दीपके की टी-शर्ट पर भी गांधीजी की तस्वीर है। ऐसे में उनका दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल होने आना इस तस्वीर को चर्चा में ले आया है। हालांकि, दीपके ने खुद टी-शर्ट पहनने के पीछे क्या वजह बताई है, इसकी पुष्टि के बिना किसी खास संदेश को उनका मकसद नहीं कहा जा सकता।
CJP की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। संगठन चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। उसकी मांग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़ी है। इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दीपके दिल्ली पहुंचे।
इस बीच CJP से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में जाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने रोक-टोक की। दीपके समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के पूरे घटनाक्रम और उसके कारणों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
दीपके का गिरफ्तारी को लेकर दिया गया बयान भी चर्चा में रहा। उनके बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि अगर गिरफ्तार करना है तो कर लिया जाए। वह चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी मांग उठाते रहेंगे।
इस पूरे मामले में गांधीजी की तस्वीर वाली टी-शर्ट एक अलग पहलू बनकर सामने आई है। एक ओर चुनाव प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन है, तो दूसरी ओर बापू की तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है। अब सवाल यही है कि दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर आगे क्या होता है और पुलिस की कार्रवाई पर क्या जानकारी सामने आती है।
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