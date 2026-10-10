गांधी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर दिल्ली पहुंचे दीपके, आखिर क्यों आई बापू की याद?

CJP Protest: महात्मा गांधी की तस्वीर वाली एक टी-शर्ट और दिल्ली में प्रदर्शन का मामला चर्चा में है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके गांधीजी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर दिल्ली पहुंचे। उनका मकसद CJP के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होना था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है उनकी टी-शर्ट, जिस पर बापू की तस्वीर है। आखिर प्रदर्शन के बीच गांधीजी की याद क्यों आई और इस तस्वीर का क्या संदेश है?