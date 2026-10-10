CJP Protest: विमान में ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे, यात्री का सवाल, ‘आखिर जनता को क्यों भुगतनी पड़े परेशानी?’

Inquilab Zindabad Slogans: दिल्ली जा रही एक उड़ान में विरोध प्रदर्शन ने उस समय नया विवाद खड़ा कर दिया, जब विमान के उतरने के बाद भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। विमान में मौजूद एक यात्री ने Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से जुड़े प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर कुछ लोगों के विरोध की कीमत आम जनता क्यों चुकाए? यात्री ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्यायपालिका और विरोध के तरीकों को लेकर भी अपनी बात रखी।