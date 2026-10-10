‘मैं भतीजे के इलाज के लिए दिल्ली आया था’, प्रदर्शन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री, 15 पत्रकार और कई सैकड़ों लोग हिरासत में

CPI(M) की कार्यकर्ता एआर सिंधु ने हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रहे पुलिस वाहन के अंदर से आरोप लगाया कि महिला प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को खुद स्पष्ट नहीं था कि हिरासत में लिए गए लोगों को आगे कहां ले जाना है। सिंधु ने कहा कि महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं… पुलिस को नहीं पता कि हमें कहां ले जाना है। अभी हमें बुराड़ी लेकर जाएंगे।” उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए जाने के बाद से उनके समूह को बार-बार अलग-अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है।