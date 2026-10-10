Opinion: खुद को निष्पक्ष साबित करने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग को ही उठानी होगी

चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संविधान में ठोस व्यवस्था बनाई गई है। आयोग का कर्तव्य है कि वह इसी रूप में काम करे और करते हुए दिखे भी। आयोग को सर्वसम्मति या बहुमत से काम करने की व्यवस्था बनाई गई है। असहमति से परहेज नहीं है, लेकिन क्या असहमति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया गया? बहुमत की राय दर्ज की गई? क्या आयोग के नाम पर कुछ ऐसा आदेश तो अमल में नहीं लाया गया जो वास्तव में आयोग का निर्णय (सर्वसम्मत या बहुमत का) था ही नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आयोग की कार्यप्रणाली को या तो शक के दायरे में ला सकते हैं या विश्वसनीयता प्रदान कर सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कानून की नजर में चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त बराबर हैं। बाकी दो आयुक्त सीईसी के मातहत काम करने वाले सहयोगी नहीं हैं।