Flydubai case: भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हुए हमले की NIA जांच करेगी, UAPA के तहत केस दर्ज

FlyDubai का विमान उड़ा रहे भारतीय पायलट, कैप्टन स्मित मच्छार पर हुए हमले की जांच के लिए NIA ने केस दर्ज किया है। एनआईए ने FIR में इस मामले में एंटी-हाइजैकिंग एक्ट की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है।

NIA का आरोप है कि कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला FlyDubai विमान को हाईजैक करने या क्रैश करने की साफ कोशिश के तहत किया गया था। भारतीय नागरिक और कैप्टन के शामिल होने के चलते, भारत की सुरक्षा एजेंसियां और एनआईए इस पूरे मामले और आतंकी एंगल की गंभीरता से जांच कर रही हैं।