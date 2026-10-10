वोट चोरी पर विपक्ष का अगला दांव: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक INDIA ब्लॉक का मार्च, सौंपेंगे ज्ञापन

विपक्षी दलों और संगठनों (जैसे CJP) के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को चेतावनी दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था के नाम पर पूरी दिल्ली या मेट्रो-ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद न किया जाए, क्योंकि इससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। वहीं सोमवार को प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर रहेगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका और ज्ञापन पर क्या रुख अपनाया जाता है।