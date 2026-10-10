प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोलीं- भारत में अब लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चल रही है

Priyanka Gandhi on Modi government : नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कुचल दिया गया है और सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में ले रही है। प्रियंका ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तानाशाही चल रही है।