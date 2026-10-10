‘अराजकता फैलाने की साजिश’, राहुल गांधी और केजरीवाल पर संजय निरुपम का निशाना

Sanjay Nirupam on Rahul Gandhi: शिवसेना प्रवक्तासंजय निरुपम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता विरोध-प्रदर्शनों के जरिए देश में अव्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। निरुपम ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को उनका कथित फर्जी नैरेटिव बताते हुए चुनाव आयोग की आलोचना पर सवाल उठाए। साथ ही, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने के फैसले का बचाव किया। निरुपम के मुताबिक, इन कदमों का उद्देश्य राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखना था, न कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना उचित नहीं है।