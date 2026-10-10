SIR और चुनाव आयोग के समर्थन में उतरे 124 पूर्व अधिकारी, वोट चोरी के आरोपों पर उठाए सवाल

124 Former Officers Letter: चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच 124 पूर्व IAS, IFS और अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने आयोग के समर्थन में खुला पत्र जारी किया है। अधिकारियों ने बिना विश्वसनीय सबूत के वोट चोरी और चुनावी धांधली के आरोप लगाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी भी आरोप लगाने वालों की है। नागरिकों के नाम जारी इस पत्र में पूर्व अधिकारियों ने भारत की चुनावी व्यवस्था में हुए बदलावों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देश की चुनाव प्रक्रिया बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों में फर्जी मतदान और चुनावी हिंसा के दौर से आगे बढ़ चुकी है। मौजूदा व्यवस्था में मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के एजेंट, ईवीएम को सील करना, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा और वीवीपैट पर्चियों का वेरिफिकेशन जैसे कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं।