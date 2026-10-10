बस स्टॉप पर विरोध भी बर्दाश्त नहीं? दिल्ली में 2,500 लोगों की हिरासत पर अभिषेक बनर्जी का सरकार पर हमला

अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि, अगर यह सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है, तो यह आम आदमी के विरोध से इतनी डरी हुई क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी आप मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बंद रखे हुए हैं। पहले हम देखते थे कि प्रदर्शनकारी ट्रेन या हाईवे रोकते थे; अब सरकार खुद ऐसा कर रही है ताकि आम लोग विरोध न कर सकें या विरोध वाली जगहों तक न पहुंच सकें, वे ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार होते हैं, तो कोई भी- यहां तक कि BJP के बड़े और ताकतवर नेता भी- नहीं बच पाएगा; सब जेल जाएंगे। कल हमारे INDIA गठबंधन के दस सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, राष्ट्रपति ने सबूत मांगे।