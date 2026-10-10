किडनैप किया, 2 घंटे जेल वैन में घुमाया- ममता बनर्जी का आरोप, 5 सांसदों के साथ धरने पर बैठीं पूर्व मुख्यमंत्री

Mamata Banerjee Protest: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें और उनके साथ मौजूद पांच सांसदों को जबरन हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें करीब दो घंटे तक जेल वैन में घुमाया। इस घटना के बाद उन्होंने दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में धरना शुरू कर दिया। ममता ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि वह विरोध जताने के लिए फिलहाल कोलकाता वापस नहीं लौटेंगी। साथ ही, उन्होंने सोमवार को INDIA गठबंधन के मार्च में शामिल होने का ऐलान किया।