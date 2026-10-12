12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

JNU की 11 छात्राओं के आरोपों पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर BJP का प्रदर्शन, राहुल गांधी से पूछा सवाल

JNU की 11 छात्राओं की शिकायतों से जुड़े मामले में BJP महिला मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Oct 12, 2026

Bimol Akoijam

कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर आरोपों को लेकर BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- IANS)

JNU Controversy: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगने के बाद विवाद गहरा गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) महिला मोर्चा ने सोमवार को नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अकोइजम पर आरोप लगाने वाली छात्राओं के लिए इंसाफ की मांग की। कार्यकर्ताओं ने 'JNU की 11 बेटियां, न्याय की हकदार बेटियां' जैसे नारे लगाए और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से सांसद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।

यूनिवर्सिटी से हटाए गए सांसद, वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए JNU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, मई महीने में यूनिवर्सिटी की कम से कम 11 छात्राओं ने अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दी थी। आरोपों के अनुसार, सांसद ने बैठकों या कार्यक्रमों के नाम पर छात्राओं को अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया और उनके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। छात्राओं ने कक्षा के दौरान भी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है।

POSH कमेटी की जांच के बाद JNU ने की कार्रवाई

BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि शिकायतों के बाद JNU प्रशासन ने POSH Act के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की थी। जांच समिति द्वारा आरोपों को सही पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने सांसद बिमोल अकोइजम को उनके पद से हटाने का फैसला लिया।

BJP का राहुल गांधी पर हमला, 'क्या नारीवाद सिर्फ हैशटैग तक सीमित है?'

बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, 'कांग्रेस का नारीवाद सिर्फ सोशल मीडिया के हैशटैग और नारों तक सीमित है। जवाबदेही की बात आते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। क्या राहुल गांधी का 'पितृसत्ता खत्म करो' वाला बयान सिर्फ एक राजनीतिक छलावा था?'

‘शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरकर मिली जमानत, अब फिर सड़क पर उतरने की बात’, CJP नेताओं पर BJP का सवाल

ये भी पढ़ें
Cockroach Janta Party

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2026 01:54 pm

Published on:

12 Oct 2026 01:22 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / JNU की 11 छात्राओं के आरोपों पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर BJP का प्रदर्शन, राहुल गांधी से पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Supreme Court Firecracker Ban: दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों के लिए बड़ी खबर! 15 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

Supreme Court Firecracker Ban
राष्ट्रीय

JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम का नाम FIR में, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

Angomcha Bimol Akoijam
नई दिल्ली

बांग्ला साहिब गुरुद्वारा विवाद में घिरे केजरीवाल, AAP नेताओं पर FIR; जानें पूरा मामला

AAP leaders FIR
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि 6 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, CJP ने भी उठाए सवाल

Delhi Metro News
नई दिल्ली

प्रह्लाद जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- SIR के बहाने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही पार्टी

prahlad joshi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.