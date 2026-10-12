‘शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरकर मिली जमानत, अब फिर सड़क पर उतरने की बात’, CJP नेताओं पर BJP का सवाल

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में दावा किया कि दिल्ली पुलिस युवाओं, पत्रकारों और यहां तक कि सांसदों के साथ भी मारपीट कर रही है। उन्होंने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ज्ञानेश कुमार को लेकर सरकार इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है। दीपके का सवाल है कि आखिर ज्ञानेश कुमार को लेकर सरकार पर ऐसा क्या दबाव है कि उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उनकी पोस्ट में कथित मारपीट की घटनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है।