JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम का नाम FIR में, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने इन आरोपों को बेहद गंभीर और 'रूह कंपा देने वाला' बताते हुए कहा कि यह मामला किसी की भी आत्मा को झकझोर सकता है।

उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया कि आज मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या 'पितृसत्ता खत्म करो' का नारा सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है? ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नारीवाद सिर्फ एक हैशटैग तक सीमित है और जब खुद के सांसद पर कार्रवाई की बात आती है, तो जवाबदेही खत्म हो जाती है।