12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम का नाम FIR में, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

दिल्ली पुलिस ने JNU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर FIR दर्ज की है। मामले में कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम का नाम FIR के विवरण में शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानें क्या हैं पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Oct 12, 2026

Angomcha Bimol Akoijam

JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम (फोटो सोर्स- ANI)

दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। 11 अक्टूबर 2026 को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया। FIR के विवरण में कांग्रेस के लोकसभा सांसद और JNU के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम का नाम शामिल है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

देर रात वाइवा और अनुचित सवाल, क्या हैं पूरा मामला?

हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, JNU में प्रोफेसर रहने के दौरान अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर महिला छात्रों के मूल्यांकन में धांधली और अनुचित आचरण के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि मूल्यांकन और वाइवा परीक्षा के दौरान छात्राओं से यौन रूप से अनुचित सवाल पूछे गए। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि छात्राओं को शैक्षणिक मूल्यांकन के बहाने देर रात सांसद के आवास पर बुलाया जाता था और एक वाइवा परीक्षा रात 11:40 बजे तक चली थी। इसके अलावा, कक्षा और विश्वविद्यालय परिसर में अनचाहे शारीरिक संपर्क तथा यौन रूप से स्पष्ट आचरण के आरोप भी सामने आए हैं।

'क्या नारीवाद सिर्फ हैशटैग है?'- बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस को घेरा

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने इन आरोपों को बेहद गंभीर और 'रूह कंपा देने वाला' बताते हुए कहा कि यह मामला किसी की भी आत्मा को झकझोर सकता है।
उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया कि आज मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या 'पितृसत्ता खत्म करो' का नारा सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है? ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नारीवाद सिर्फ एक हैशटैग तक सीमित है और जब खुद के सांसद पर कार्रवाई की बात आती है, तो जवाबदेही खत्म हो जाती है।

गांधी परिवार की चुप्पी पर उठाए सवाल

BJP सांसद ने कहा कि ये आरोप मई के महीने में ही सामने आ गए थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व लगातार चुप रहा। स्वराज ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर हैं, तो उन्हें पीड़ित 11 महिला छात्राओं के समर्थन में आना चाहिए और अपने सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाना चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

CJP प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, इंटरनेट बंद करने पर भी सवाल

ये भी पढ़ें
CJP Protest Delhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2026 11:41 am

Published on:

12 Oct 2026 10:13 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम का नाम FIR में, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांग्ला साहिब गुरुद्वारा विवाद में घिरे केजरीवाल, AAP नेताओं पर FIR; जानें पूरा मामला

AAP leaders FIR
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि 6 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, CJP ने भी उठाए सवाल

Delhi Metro News
नई दिल्ली

प्रह्लाद जोशी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- SIR के बहाने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही पार्टी

prahlad joshi
राष्ट्रीय

‘कोई बॉन्ड साइन नहीं किया, फिर उतरेंगे सड़कों पर’: दिल्ली पुलिस के दावे पर अभिजीत दिपके का पलटवार

Cockroach Janta Party
राष्ट्रीय

‘ईर्ष्या की आग में जल रहे राहुल गांधी’: सुधांशु त्रिवेदी का चेन्नई बयान पर तीखा पलटवार

BJP MP statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.