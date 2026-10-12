राहुल गांधी के ऐलान के बाद अब कहां पहुंचेगा विपक्ष? इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया अगला कदम

Congress opposition protest: कांग्रेस और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने और चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और हर उस जगह आवाज उठाएगा, जहां उसकी बात सुनी जा सकती है।