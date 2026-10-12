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राहुल गांधी के ऐलान के बाद अब कहां पहुंचेगा विपक्ष? इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया अगला कदम

Imran Pratapgarhi Latest News: कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने की भी बात कही।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 12, 2026

Rahul Gandhi

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने विपक्ष की लड़ाई जारी रखने की बात कही। (फोटो सोर्स-IANS)

Congress opposition protest: कांग्रेस और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने और चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और हर उस जगह आवाज उठाएगा, जहां उसकी बात सुनी जा सकती है।

'हर दरवाजे पर दस्तक देंगे'

इमरान प्रतापगढ़ी ने दिल्ली में कहा कि राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हर चौराहे पर जाएगा और लोकतंत्र से जुड़ी हर संस्था के सामने अपनी बात रखेगा।

कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। इसलिए विपक्ष वहां भी अपनी बात रखेगा और हर दरवाजे पर दस्तक देगा।

ज्ञानेश कुमार को लेकर क्यों हो रहा है विवाद?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष का विरोध जारी है।

इमरान प्रतापगढ़ी के ताजा बयान से साफ है कि कांग्रेस इस मामले को सिर्फ धरना-प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी इस मुद्दे को दूसरे मंचों पर भी उठाने की तैयारी में है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कब और किस तरह से मामला उठाया जाएगा।

अब विपक्ष की अगली चाल पर नजर

इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत में कोई नई याचिका दाखिल हो गई है या सुनवाई शुरू हो गई है। उन्होंने अपने बयान में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी।

विपक्ष का कहना है कि चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है। वहीं, इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

फिलहाल, इमरान प्रतापगढ़ी के बयान से इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि विपक्ष अपनी इस लड़ाई को आगे किस तरह बढ़ाता है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाता है।

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Updated on:

12 Oct 2026 02:33 pm

Published on:

12 Oct 2026 02:26 pm

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