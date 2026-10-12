ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी, एमपी के विधायकों ने भी खोला मोर्चा

MP Congress : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए विपक्षी दल अड़े हैं। उनके खिलाफ तगड़ी घेराबंदी की जा रही है। इसके लिए एमपी के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि भाजपा की कठपुतली, जनता के वोट चुराने वाले ज्ञानेश कुमार को हर हाल में जाना होगा।