दिल्ली प्रदर्शन में वकीलों से मारपीट और हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मंगलवार को होगी सुनवाई

एससीबीए की याचिका के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आसपास से गुजर रहे वकीलों के साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें जबरन हिरासत में लेकर कई किलोमीटर दूर ले जाया गया। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई। याचिका में कहा गया है कि बाद में सीजेआई के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए वकीलों को रिहा कर दिया गया। हालांकि, एससीबीए ने पुलिस की कार्रवाई को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उन्हीं पर कानून के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं।