RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, बोले- सरकार की हालत सद्दाम हुसैन से भी बुरी होगी, कान पकड़कर बाहर करेगी जनता

वहीं, बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि एनडीए चाहे फिल्मी सितारों को उतार ले या अपनी पूरी ताकत झोंक दे, स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। बिहार के बाढ़ राहत पैकेज की आलोचना करते हुए RJD विधायक ने कहा कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में प्रति लाभार्थी 25,000 रुपये की मांग के बदले सरकार केवल 7,000 रुपये थमा रही है, जिससे एक झोला सब्जी तक नहीं खरीदी जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को हर ब्लॉक में आकलन करना चाहिए और वास्तविक पीड़ितों को उचित मुआवजा देना चाहिए।