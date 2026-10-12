देश में पहली बार किसी विधानसभा में CEC को हटाने का प्रस्ताव पारित, केरल CM सतीशन ने गिनाईं 3 मांगें

Kerala Assembly CEC Resolution: केरल विधानसभा ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए औपचारिक रूप से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। इसके साथ ही, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने भारत निर्वाचन आयोग में सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को हटाने के लिए औपचारिक विधायी सिफारिश की है। प्रस्ताव पास होने के बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता।