MLC नवल किशोर यादव को लेकर RJD उम्मीदवार डॉ संजीव का बड़ा दावा, बोले- अनंत सिंह ने सेंट्रल मॉल में बांधकर की थी पिटाई

यह बहस हाल ही में हुई NDA की एक बैठक के बाद शुरू हुई जब नवल किशोर यादव से अनंत सिंह के असर के बारे में पूछा गया। इस सवाल के जवाब में नवल यादव ने कहा कि जिस व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करता, उसकी तुलना खेसारी की दाल से की जाती है या उसे मामूली और महत्वहीन व्यक्ति मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब पत्रकारों ने नवल किशोर के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार से इस बयान के बारे में पूछा, तो उन्होंने दशकों पुराने कथित जमीन विवाद और मारपीट का किस्सा छेड़ते हुए निजी हमला बोल दिया।