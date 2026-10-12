CEC के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़के दिलीप घोष, बोले- क्या अब सुप्रीम कोर्ट को डराएंगे? देश में कानून से ऊपर कोई नहीं

दिलीप घोष ने कहा, "राष्ट्रपति जी उन्हें बुलाते हैं, तो वे नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे और चर्चा में शामिल नहीं होंगे। अब, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शेंगे, वहां भी ये आंदोलन करेंगे, इसका क्या मतलब है? आप हर किसी को डराते हैं।" दिलीप घोष ने आगे कहा, "एक तरफ वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, सरकार डर गई। अब सुप्रीम कोर्ट को भी डराने जा रहे हैं क्या? इस देश में कानून-व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है।"