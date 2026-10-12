SIR: सड़क पर फिर से राहुल गांधी, विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, मेट्रो के 6 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे व एसआइआर के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सीजेआइ सूर्यकांत से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। देर रात राहुल को भेजे ई-मेल जवाब में सीजेआइ ने उनका अनुरोध अस्वीकार करते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया। सीजेआइ ने जवाब में कहा कि ऐसी बैठक अनुचित होगी क्योंकि जिन मुद्दों को उठाने की मांग की जा रही है वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। सूत्रों के अनुसार सीजेआइ ने यह भी स्पष्ट किया है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों में दखल नहीं कर सकता। लेकिन नेता न्यायिक मामलों के लिए न्यायालय से संपर्क करने को स्वतंत्र हैं। कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है और एसआइआर संबंधी मामला मंगलवार को सूचीबद्ध है। इससे पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट मार्च में लोकतंत्र बचाने वाले हर व्यक्ति को शामिल होने की अपील की है।