Weather Update: मानसून की विदाई के बीच बदला मौसम, कश्मीर में बर्फबारी, 17 अक्टूबर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बनी नई मौसम प्रणाली के प्रभाव से देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला रह सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आंधी, बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में 12 से 17 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण ठंड का असर और बढ़ सकता है। कई राज्यों में मौसम बदलने जा रहे हैं। जिसे ठंड की शुरुआत मानी जा सकती है।