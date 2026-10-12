INDIA Bloc Protest: राहुल गांधी के ‘चलो दिल्ली’ मार्च से गरमाई राजनीति, फडणवीस और हिमंत सरमा ने उठाए बड़े सवाल

Supreme Court March: देश की चुनावी राजनीति में अब टकराव का केंद्र सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग बनते नजर आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने के बाद INDIA गठबंधन के प्रस्तावित मार्च ने भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक असहमति के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।