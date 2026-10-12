अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं तो जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खबरों के अनुसार, अतर सिंह भड़ाना से जुड़ा विवाद करीब दो साल से चल रहा था। उन्होंने सवाल किया कि इतने लंबे समय तक पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे थे? जब खतरे की चेतावनी साफ थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? गहलोत ने इस हत्या को पुलिस-प्रशासन की नाकामी का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार में उसके अपने पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं हैं, वह जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकती है?