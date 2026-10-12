थाईलैंड के मंदिर में रात गुजारना चाहता था भारतीय यूट्यूबर, पुलिस ने कहा- यहां से जाइए, जानिए क्या हैं मामला

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, थाईलैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों के पास ठहरने के स्थान का प्रमाण होना चाहिए। यदि कोई यात्री अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के यहां ठहरने वाला है, तो उसे निमंत्रण पत्र के साथ संबंधित व्यक्ति के पहचान पत्र या पासपोर्ट की प्रति देनी होती है इसके अलावा, वीजा-मुक्त प्रवेश और आगमन पर वीजा की सुविधा लेने वाले पर्यटकों के पास पर्याप्त नकदी या बैंक में राशि होनी चाहिए। इसके लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 10,000 बाट या प्रति परिवार 20,000 बाट की राशि निर्धारित है।