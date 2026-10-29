29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

करवाचौथ के दिन पति ने कर दी पत्नी की हत्या, ग्वालियर में घर पर हुई थी कलह

Husband murdered wife: करवाचौथ के दिन पति ने पत्नी की जान ले ली। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Updated: 29 Oct 2026, 1:11 PM IST

पति-पत्नी, (Photo Source - Patrika)

पति-पत्नी, (Photo Source - Patrika)

Gwalior news:मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर करवाचौथ के दिन एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाते ही मौक पर पुलिस पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि लोहे के किसी भारी सामान से पत्नी पर वार किया गया था। मृतका का नाम मधु श्रीवास्तव बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में करवाचौथ वाले दिन बुरी खबर सामने आई। आसपास के लोगों का कहना है कि घर में पारिवारिक कलह हुई थी जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। शुरुआत की जांच अवैध संबंध की कहानी सामने आई है।

मानसिक रूप से बीमार था पति

घटना के तुरंत बाद पुलिस को पड़ोसियों और परिजनों से मिली है कि मधु का पति आनंद श्रीवास्तव मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। उसका अस्पताल में भी इलाज चल रहा था। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

Indore Woman Falls: ‘बेटी की डेडबॉडी ले जाइए…’, 1100 किमी. दूर पुलिस ने किया फोन, मां ने आने से किया इंकार

ये भी पढ़ें
परिसर में जांच करती पुलिस (Photo Source - Patrika)

दोनों की हुई थी लव मैरिज

पुलिस का कहना है कि घटना स्थल में पहुंचने के बाद रोना-पीटना मचा हुआ था। बच्चों का कहना है कि मम्मी-पापा कमरे में अंदर लड़ रहे थे। हमको बाहर निकाल दिया था। हमे पता नहीं किस बात पर लड़ रहे थे। बताया जा रहा था कि बीते दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। ये भी जानकारी मिली है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी। पति काम के चलते अक्सर बाहर रहता था।

‘पत्नी का ASI से लव अफेयर है…’ भोपाल में सनकी पति ने दिए 16 जख्म, साली को भी नहीं छोड़ा

ये भी पढ़ें
साथ में पति-पत्नी फोटो पत्रिका- Enhance with AI

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 1:11 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / करवाचौथ के दिन पति ने कर दी पत्नी की हत्या, ग्वालियर में घर पर हुई थी कलह

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाजार पैक, ई रिक्शा सिंडीकेट बेलगाम, पुलिस परेशान एक हटाओ दस पीछे खड़े, यातायात संचालन के लिए मांगा अतिरिक्त बल

parking
क्राइम

पुण्य की रोशनी से जगमगाएगा कार्तिक, नदी-स्नान से दीपदान तक हर दिन खास, देव जागेंगे, घर-आंगन में विराजेंगी महालक्ष्मी

आस्था की डुबकी, दीपों की चमक और भगवान विष्णु की आराधना हिंदू धर्म में पुण्य और साधना का विशेष संदेश लेकर कार्तिक मास शुरू हो चुका है। मंगलवार से आरंभ हुए इस पवित्र महीने में मंदिरों से लेकर घरों तक पूजा-पाठ की रौनक रहेगी। कहीं ब्रह्म मुहूर्त में नदी-सरोवरों में स्नान होगा, तो कहीं तुलसी चौरे पर दीपक जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। दीपदान, दान-पुण्य और व्रत-उपवास के लिए खास माने जाने वाले इस महीने का समापन 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के साथ होगा।
ग्वालियर

‘2 बाउंसर आते और पीटते थे…’, 10 बाय 10 के कमरे में बंद मिलीं 15 लड़कियां, ग्वालियर में बड़ा खुलासा

कमरे में बंद लड़कियां, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
ग्वालियर

‘बहू खाने की थाली फेंक देती है, बेटे के साथ मिलकर पीटती है’… ग्वालियर में बुजुर्ग माता-पिता ने बताई आपबीती

Gwalior Elderly Parents Harassment
ग्वालियर

अभी तक ऑन लाइन यात्रियों को मिलता था बीमा

ट्रेन
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.