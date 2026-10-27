‘बहू खाने की थाली फेंक देती है, बेटे के साथ मिलकर पीटती है’… ग्वालियर में बुजुर्ग माता-पिता ने बताई आपबीती

पीड़ित बुजुर्ग नरेश शर्मा के मुताबिक वो स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा मनुदत्त शर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षक है और उन्हें प्रताड़ित करता है। उसने बड़े भाई को शराब की लत लगाकर शराबी बना दिया है। बड़ी बहू को ब्रेन हेमरेज है। उनका आरोप है कि अगर बड़ी बहू उन्हें चोरी छिपे खाना दे देती है तो छोटी बहू थाली फेंक देती है, कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा है। इतना ही नहीं बेटे-बहू की करतूतों के सबूत जुटाने के लिए उन्होंने कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया था, लेकिन छोटे बेटे ने उसे भी तोड़ दिया। बुजुर्ग दंपति की आपबीती सुनने के बाद सीएसपी ने संबंधित थाने को जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।