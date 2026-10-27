रेलवे स्टेशन, कंपू और मुरार काउंटरों के 900 यात्रियों के लिए राहत, आज से ऑफलाइन टिकट पर भी बीमा का मिलेगा लाभ

ग्वालियर . ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब तक रेलवे की जिस बीमा योजना का लाभ केवल ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्री ही उठा पाते थे, उसका दायरा बढ़ाते हुए रेलवे ने इसे ऑफलाइन यानी काउंटर टिकट पर भी लागू करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्वालियर रेलवे स्टेशन के तीनों मुख्य रिजर्वेशन काउंटरों पर हर दिन लगभग 600 फार्म भरे जाते हैं, जिसके माध्यम से करीब 900 यात्री सफर के लिए अपने टिकट आरक्षित कराते हैं। यह व्यवस्था 27 अक्टूबर से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी। जिसके बाद काउंटर से टिकट खरीदने वाले इन सभी 900 यात्रियों को सीधा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। रेलवे की इस महत्वपूर्ण पहल का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बेहद मामूली खर्च है, जिसमें यात्रियों को मात्र 45 पैसे के नाम मात्र प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का भारी-भरकम दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सफर के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में यह बीमा पीड़ित यात्रियों या उनके परिवारों को मजबूत आर्थिक संबल और सुरक्षा प्रदान करेगा। अभी तक काउंटर टिकट लेने वाले यात्री इस सुरक्षा कवच से वंचित रह जाते थे और उन्हें अलग से निजी बीमा का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें रेलवे काउंटर पर ही यह सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जिससे ग्वालियर से हर रोज सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों की यात्रा न केवल सुरक्षित होगी बल्कि उन्हें मानसिक सुकून भी मिलेगा।