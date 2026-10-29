ग्वालियर के 50 हजार बैंक खाताधारकों को अलर्ट, KYC नहीं कराई तो अटक सकता है पैसा

Gwalior news: आपके बैंक खाते में पैसा जमा है, लेकिन केवायसी और री-केवायसी अधूरी होने पर लेन-देन रुक सकता है। मध्यप्रदेश ग्वालियर में 50 हजार खाताधारकों को बैंक अलर्ट भेज रहे हैं। 30 अक्टूबर तक सत्यापन कराने की अपील की जा रही है। ऐसा नहीं करने पर खातों के संचालन पर रोक लग सकती है। प्रदेश में ऐसे 3 लाख से अधिक खाताधारक हैं। एसबीआइ, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों ने शाखाओं में सूचनाएं चस्पा की हैं। बैंक कर्मचारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं, जिनमें एक से पांच साल तक लेन-देन नहीं हुआ है। ऐसे ग्राहकों को फोन और मैसेज करके डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने को कहा जा रहा है।