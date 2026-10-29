धुंधलापन होने के साथ ‘ब्रेन स्ट्रोक’ के है ये 5 खतरनाक लक्षण, न करें इग्नोर, नहीं तो हो सकते विकलांग

World Brain Stroke Day: अचानक चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ-पैर में कमजोरी आना या बोलने में परेशानी होना सामान्य समस्या नहीं, बल्कि मस्तिष्क स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर एक-एक मिनट कीमती होता है। इलाज में देरी होने पर मरीज को जिंदगीभर लकवे के साथ जीना पड़ सकता है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया तो पहला सवाल यह उठता है कि इलाज के लिए कहां ले जाएं। भोपाल में यह सवाल गंभीर है। विशेषज्ञों के मुताबिक, स्ट्रोक के 95% मरीज विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। समय पर इलाज मिले तो यह खतरा कम किया जा सकता है, लेकिन मरीजों को सही अस्पताल पहुंचने और तत्काल उपचार शुरू होने में देरी होती है। सरकारी स्तर पर हमीदिया और एम्स में स्ट्रोक के उपचार की सुविधा है। कई मरीज पहले छोटे अस्पताल जाते हैं। वहां से अन्य अस्पताल में रेफर होने में कीमती समय निकल जाता है।