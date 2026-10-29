नाम VIP रोड, सुरक्षा जीरो ! 7 खतरनाक टर्निंग पॉइंट कभी भी ले सकते लोगों की जान, भोपाल में संभलकर चलें

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में वीआईपी रोड कहने के लिए वीआईपी है लेकिन यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। पांच किमी लंबी इस सड़क पर सात ऐसी टर्निग है जहां जरा सी चूक हादसे की वजह बन सकती है। हैरानी वाली बात है कि जिस वीआईपी रोड पर एक रोज पहले आरजीपीवी की बस की दुर्घटना हुई वहां बुधवार को कोई इंतजाम नहीं थे। ट्रैफिक पुलिस रोज की तरह रेतघाट पर तैनात रही, चालानी कार्रवाई जारी रहीं लेकिन वीआईपी रोड के अंधे और खतरनाक टर्निंग पर चेतावनी देने कोई व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा बुधवार को यहां 90 और इससे ज्यादा गति से वाहन दौड़ते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के जानकारों की राय में यहां स्पीड गर्वनर और ब्रेकर लगाने बेहद जरूरी है। वाहनों की तेज रफ्तार यहां दोबारा दुर्घटना की वजह बन सकती है। इसी स्पॉट पर चंद रोज पहले एक आयल टेंकर और निजी संस्थान की बस पलट चुकी है।