बीजेपी ने एमपी से किया राज्यसभा केंडिडेट का ऐलान, हरदीप पुरी को बनाया उम्मीदवार

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी का नाम शुरु से ही चर्चा में चल रहा था। वे अभी यूपी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में हरदीप पुरी और जेफ्री एपस्टीन की कथित मुलाकात की दो तस्वीरें सामने आई थी जिसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। पिछले लंबे अर्से से विपक्षी नेता चर्चित एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) में नाम आने से केद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का लगातार विरोध कर रहे हैं।