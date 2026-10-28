भोपाल में आई सिंथेटिक पनीर की बड़ी खेप, पाम ऑयल और स्टार्च से बनाकर दीपावली पर बेचने की तैयारी

Analog Paneer : दीपावली के पास आते ही दूध, पनीर, मावा आदि की डिमांड बढ़ गई है। पर्व पर मिलावटी खाद्य सामग्रियों की भी मात्रा बढ़ गई है। यहां तक कि सिंथेटिक मावा और पनीर भी बेचे जा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब भोपाल में बिक्री के लिए आई एनालॉग पनीर की बड़ी खेप जब्त की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि चंबल इलाके से यह पनीर आ रहा है। विभागीय अधिकारियों ने सूचना मिलने पर देर रात कार्रवाई करते हुए 7 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया। इससे बाजार में हलचल मच गई है।