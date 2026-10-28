28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल में आई सिंथेटिक पनीर की बड़ी खेप, पाम ऑयल और स्टार्च से बनाकर दीपावली पर बेचने की तैयारी

Analog Paneer : दीपावली से पहले भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त, बाजार में खपाने भेजा पनीर
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Updated: 28 Oct 2026, 11:39 AM IST

analog paneer arrives in bhopal for diwali

पनीर के नाम पर धोखा! (photo-patrika canva)

Analog Paneer : दीपावली के पास आते ही दूध, पनीर, मावा आदि की डिमांड बढ़ गई है। पर्व पर मिलावटी खाद्य सामग्रियों की भी मात्रा बढ़ गई है। यहां तक कि सिंथेटिक मावा और पनीर भी बेचे जा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब भोपाल में बिक्री के लिए आई एनालॉग पनीर की बड़ी खेप जब्त की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि चंबल इलाके से यह पनीर आ रहा है। विभागीय अधिकारियों ने सूचना मिलने पर देर रात कार्रवाई करते हुए 7 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया। इससे बाजार में हलचल मच गई है।

दीपावली से पहले भोपाल में मिलावटी या नकली पनीर खपाने की तैयारी चल रही है। जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने 700 किलो से अधिक एनालॉग पनीर जब्त किया। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रूपए आंकी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एनालॉग पनीर की यह खेप मुरैना से आई थी। देर रात 2 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर यह पनीर जब्त किया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिल्टी और बिल के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 7 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया है जिसकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है।

एनालॉग पनीर (Analogue Paneer) दरअसल कृत्रिम या सिंथेटिक होता। यह देखने, स्वाद और बनावट में बिल्कुल असली दूध वाले पनीर जैसा लगता है। हालांकि इसमें दूध के फैट और प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है।

काफी सस्ता पड़ता एनालॉग पनीर

एनालॉग पनीर को मुख्यत: पाम ऑयल (वनस्पति तेल), स्टार्च और मिल्क पाउडर से बनाया जाता है। इसमें सोया या मटर प्रोटीन और इमल्सीफायर का उपयोग भी किया जाता है। दूध से बने असली पनीर की तुलना में एनालॉग पनीर काफी सस्ता पड़ता है।

सेहत के लिए नुकसानदेह

असली पनीर में भरपूर प्रोटीन और कैल्शियम होता है जबकि एनालॉग पनीर के सेवन से प्राकृतिक पोषण नहीं मिलता है।
असली पनीर दानेदार होता है जबकि एनालॉग पनीर बहुत चिकना होता है। यह रबड़ जैसा खिंच जाता है। पाम ऑयल और केमिकल्स के कारण यह सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 11:39 AM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में आई सिंथेटिक पनीर की बड़ी खेप, पाम ऑयल और स्टार्च से बनाकर दीपावली पर बेचने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘बिल्डिंग नियमों’ में बड़ा बदलाव, मकान का नक्शा बनाने के लिए नहीं पड़ेगी आर्किटेक्ट की जरूरत

हाइराइज बिल्डिंग निर्माण, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल ISBT अग्निकांड में बड़ा खुलासा, डीजल टैंक का ढक्कन गायब, इलेक्ट्रीशियन नहीं दे पाया जवाब !

बसों में आग (Photo Source - Patrika)
भोपाल

दिवाली पर अलर्ट मोड पर रहेंगे अस्पताल, भोपाल में 15 मिनट में पहुंचेंगे डॉक्टर, 40 एंबुलेंस तैयार

अस्पताल की फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सागर, देवास और सिवनी कलेक्टर बदले गए, 5 IAS अफसरों को नई कमान

IAS Transfer
भोपाल

सागर SP अनुराग सुजानिया समेत 4 IPS अफसरों के तबादले, जहरीली शराब त्रासदी से हुए थे चर्चित

IPS Transfer
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.