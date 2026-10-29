एमपी BJP में फिर कलह, प्राधिकरण अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, CM तक पहुंचा मामला

Vindhya Development Authority Dispute: विंध्य क्षेत्र में पहले से ही भाजपा नेताओं के बीच कलह मची है, अब विंध्य विकास प्राधिकरण में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच ठन गई है। दरअसल, प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति (Panchulal Prajapati) ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उपाध्यक्ष अजय सिंह (Ajay Singh) पर मानसिक प्रताड़ना, प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की भी मांग की है। यह शिकायती पत्र सत्ता के अलावा संगठन में भाजपा के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और रीवा-शहडोल के संबंधित पदाधिकारियों तक भेजा गया है। प्रजापति का दावा है कि अजय सिंह ने कथित तौर पर रीवा के कलेक्टर-कमिश्नर पर दबाव बना प्राधिकरण के कामकाज को प्रभावित करने की बात कही। वहीं शहडोल में पदस्थ जिला योजना अधिकारी डीके अहिरवार की जॉइनिंग नियम विरुद्ध बता सवाल उठाए।