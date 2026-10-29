अब शरीर में AI बताएगा ‘वात-पित्त-कफ’ का असंतुलन, एमपी में गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी औषधियां

Bhopal news: मध्यप्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से लोगों के वात, पित्त और कफ की स्थिति का 4 आकलन कर संभावित बीमारियों की पहचान करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेशभर में आयुष से आरोग्य अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें लोगों की जांच के बाद उनकी प्रकृति और जरूरत के अनुसार आयुष औषधियां, खानपान और जीवनशैली सुधार का परामर्श मिलेगा। अभियान का उद्देश्य बीमारियों की शुरुआती अवस्था में पहचान, गंभीर रोगों की रोकथाम और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इस अभियान को आयुष विभाग पंचायत, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से लागू करेगा। आयुष ने इसके लिए दूसरे विभागों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। पंचायत विभाग के साथ बैठक हो चुकी है, जबकि गर्भवतियों को आयुष किट देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक प्रस्तावित है।