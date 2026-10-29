कैंसर से ‘जबड़ा’ गंवाने वाले मरीजों को राहत, डॉक्टर बोले- 3डी टैक्नीक से होगी सर्जरी, नहीं बदलेगा चेहरा

AIIMS Bhopal:एमपी में भोपाल एम्स ने जबड़े के कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि अभी तक जबड़े के कैंसर में डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान हड्डी का हिस्सा निकालना पड़ सकता था। इससे चेहरे की बनावट बिगड़ने के साथ मरीज को खाना चबाने और बोलने में परेशानी हो सकती है। लेकिन अब डिजिटल तकनीक की मदद से ऑपरेशन से पहले ही जबड़े का त्रि-आयामी (3डी) मॉडल बनाकर सर्जरी की योजना तैयार की जा सकती है। इससे कैंसर प्रभावित हिस्सा निकालने के साथ जबड़े का पुनर्निर्माण अधिक सटीक तरीके से करने में मदद मिलेगी।