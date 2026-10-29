25 लाख के भवन में 1 डॉक्टर नहीं ! नर्सिंग स्टाफ पर 150 मरीजों का जिम्मा, गुना में स्वास्थ विभाग का बड़ा जुगाड़

Guna news: एमपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का इससे बड़ा मजाक क्या होगा। 25 लाख रुपए खर्च कर संजीवनी क्लीनिक का भवन बनाया, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती नहीं की। भवन खाली पड़ा तो चोरी होने लगी। सरकारी संपत्ति बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे स्वास्थ्य केंद्र को ही यहां शिफ्ट कर दिया। अब एक ही भवन में दो संस्थाएं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक पिछले ढाई साल से पूरी तरह रामभरोसे और जुगाड़ तंत्र के सहारे चल रही हैं।