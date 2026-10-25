गुना में 500 रुपये में यूरिया की कालाबाजारी, एसडीएम ने सील कराया पालीवाल कृषि सेवा केन्द्र

मधुसूदनगढ़ के बगीचा मंदिर के सामने स्थित पालीवाल कृषि सेवा केंद्र पर नसीरपुर गांव के मनोज शर्मा खुद व अपने पिता और मां के नाम तीन ई-टोकन पर 19 बोरी यूरिया खाद लेने गए थे। सेवा केंद्र पर रुपए जमा करके जैसे ही वे सेवा केंद्र के गोदाम पर यूरिया की बोरियां उठाने पहुंचे तो वहां, गोदाम पर एक कर्मचारी प्रति बोरी 500-500 रुपए लेकर किसानों को मनचाही मात्रा में यूरिया की बोरियां उपलब्ध करा रहा था। यह स्थिति देखकर किसान ने इसके दो वीडियो क्रमश: 2.44 मिनट और 0.42 मिनट के बनाकर वायरल कर दिए।