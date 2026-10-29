त्योहारों में साइबर ठगी का महाजाल, 663 के रिफंड के चक्कर में गंवाए 99 हजार

कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशना ही पड़ गया भारी

विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की गोविंदपुरी कॉलोनी में रहने वाले रविशंकर गुप्ता ने बिग बास्केट से खरीदारी की थी। उनका 663 रुपए का भुगतान अटका हुआ था। रिफंड पाने के लिए उन्होंने गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशा, लेकिन वहां ठगों का नंबर दर्ज था। फोन करने पर खुद को कंपनी का कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति ने एक फाइल डाउनलोड करने को कहा और 24 घंटे में पैसा लौटने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उनके खाते से 99 हजार रुपए निकल गए। इसी कॉलोनी के अमरसिंह शेखावत ब्लिंकिट से खरीदे सामान का रिफंड चाहते थे। गूगल से मिले फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करने के बाद ठगों ने उन्हें क्यूआर कोड भेजा और प्रक्रिया शुल्क के नाम पर भुगतान करने को कहा। इसके बाद उनके खाते से 30 हजार रुपए निकल गए। दोनों मामलों में रिफंड की उम्मीद लेकर संपर्क करने वाले ग्राहक खुद ठगों के जाल में फंस गए।