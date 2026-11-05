MP में युवा IPS अनुराग सुजानिया के इस्तीफे की सामने आई वजह, परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की भी चर्चा

सितंबर माह में सागर जिले के बंडा में शराब कांड (Banda Liquor Tragedy) हुआ था। जिसमें 35 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस प्रकरण के सामने आने के बाद तत्कालीन सागर एसपी अनुराग सुजानिया की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। साथ ही तब ये भी आरोप लगे थे कि सुजानिया के मुरैना में एसपी रहने के दौरान भी ऐसा शराबकांड हुआ था। हालांकि तब सरकार ने एसपी को नहीं हटाया था। लेकिन हालही में हुए देवास शराबकांड के बाद देवास और सागर दोनों जिलों के एसपी और कलेक्टर हो हटाया गया और इसी कार्रवाई के एक सप्ताह के भीतर सुजानिया ने इस्तीफा दे दिया। लिहाजा उनके इस्तीफे को इस एक्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है।