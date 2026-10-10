भोपाल में 5 दिन से लापता वकील का शव मिला

भोपाल के ईरानी मार्केट क्षेत्र में रहने वाले 29 वर्षीय विशाल रमणानी पिता जय किशन रमणानी 5 अक्टूबर की रात घर से निकले थे और उसके बाद से लापता थे। विशाल का मोबाइल के घर के पास ही खड़ी एक्टिवा में रखा मिला था। विशाल की बहन गरिमा भी वकील हैं और उन्होंने ही पुलिस में विशाल की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में बहन गरिमा ने बताया था कि वो 5 अक्टूबर को जब वो रात करीब 10.30 बजे घर आई थी तब विशाल घूमने का कहकर घर से निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। परिजन ने विशाल को उसी रात करीब 11 बजे दोस्त राजू सरदार के साथ घूमते देखा था। इसके करीब एक घंटे बाद जब परिजनों ने विशाल को फोन लगाया तो फोन बंद था।