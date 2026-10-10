Rajgarh Crime: घर में रामपाल बाबा की तस्वीरें, पत्नी से कहता था- ‘भगवान की नहीं इनकी पूजा करो’, शनिवार को बिगड़ी बात

गुराड़खेड़ी गांव की रहने वाली गायत्री गुर्जर (36) पति रामबाबू गुर्जर का शव शनिवार सुबह घर में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से गायत्री का पति रामबाबू फरार है, ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना सुबह करीब 9.30 बजे पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। राजगढ़ जिला अस्पताल में शाम को मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव मायके पक्ष को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर फरार पति की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका गायत्री के दो बेटे हैं जिनकी उम्र 8 और 14 साल है।