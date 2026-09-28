पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, झाबुआ में मंगलवार को होगी वोटिंग

presiding officer hospitalized before district panchayat by election, अस्पताल में भर्ती पीठासीन अधिकारी (Source-Patrika)
Jhabua District Panchayat By-Election: मध्यप्रदेश के झाबुआ में शनिवार को जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 में होने वाले उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले बूथ क्रमांक 101 के पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई। बूथ पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी के सीने में तेज दर्द हुआ जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पीठासीन अधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार चल रहा है। चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए उनकी जगह रिजर्व कोटे के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।
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