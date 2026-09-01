Jhabua news: टीचर्स की ऑनलाइन हाजिरी जरूरी, नहीं तो कटेगी सैलरी, 96 शिक्षकों को भेजा गया नोटिस

लापरवाह शिक्षकों पर एक्शन लेने के लिए प्रशासन ने एक और कड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी शिक्षकों और संस्था प्रमुखों को 'ईएचआरएमएस ऐप' पर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्कूल से गाय गायब रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जो कर्मचारी ईएचआरएमएस-ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उन्हें सीधे तौर पर अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर नियमानुसार वेतन कटौती सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।