Jhabua News: रात में गर्लफ्रेंड के घर में जनपद अध्यक्ष के पति ने मचाया बवाल, बचाने आए दोस्त की पीट-पीटकर हत्या

मृतक हरिराम के पुत्र राजू ने बताया कि शनिवार रात आरोपी उनके धुलेट स्थित घर पर भी आए थे और गाली-गलौज करने के बाद चले गए। इसके बाद रविवार सुबह करीब 5 बजे पेटलावद अस्पताल से फोन आया कि उनके पिता की हालत गंभीर है। इसके बाद वे वापस पेटलावद पहुंचे। आरोपियों की दबंगई का आलम यह था कि सुबह होते ही दोबारा हरिराम के घर पहुंचे और परिजन को धमकाया। घायल महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी देवा पिता थावरिया सिंगाड़ और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवा सिंगाड़ सरदार जनपद अध्यक्ष का पति है और बताया जा रहा है कि भाजपा नेता है।