त्यौहार मनाया, घर आकर खाया नॉनवेज, झाबुआ में रात 12:30 बजे दो मासूमों की बिगड़ी तबियत, रास्ते में ही छूट गया साथ

वहीं, खरगोन से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। जिले के टांडा बरुड़ में मंगलवार को एक होटल से रबड़ी का सेवन करने के बाद करीब 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शिकायत लेकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। गर्भवती और बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर किया है। पीड़ित लक्ष्मी बाई ने बताया, उन्होंने गांव के बस स्टैंड पर संचालित एक होटल से रबड़ी खरीदी थी। इसका सेवन करने के कुछ समय बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें शुरू हो गईं। इसी होटल से खरीदी रबड़ी से कई अन्य लोगों ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की है। घटना की खाद्य विभाग को भी सूचना दी है।